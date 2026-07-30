В селе Неклиновского района обломки БПЛА повредили два окна в доме

В Ростовской области обломки БПЛА повредили жилой дом. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Русская-Слободка Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА был поврежден жилой дом. В нем выбило два окна. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Также известно, что в ночь на 30 июля в небе над Ростовской области отражали массированную воздушную атаку. Всего было уничтожено более 40 беспилотников в Таганроге и восьми районах: Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском и Тарасовском.

– В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, – добавил губернатор.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погиб человек, двое – в больнице, повреждены дома и морской порт: Что происходит после воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 29 июля 2026