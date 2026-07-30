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НовостиОбщество30 июля 2026 5:40

В Ростове водитель сбил ребенка, выбежавшего на дорогу

Шестилетний ребенок пострадал под колесами иномарки в Ростове
Екатерина ПОПОВА
Шестилетний ребенок пострадал под колесами иномарки в Ростове.

Шестилетний ребенок пострадал под колесами иномарки в Ростове.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону вечером 29 июля произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. О случившемся рассказали в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель за рулем «Шкоды Рапид» сбил ребенка у дома №3 по улице Чистопольская. Известно, что шестилетний малыш выбежал на проезжую часть в неустановленном месте.

В результате аварии ребенок получил травмы.

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