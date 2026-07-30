Уровень Цимлянского водохранилища в Ростовской области достиг рекорда

Повышение уровня воды оказало благоприятное влияние на нерест весной и нагул рыб летом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Уровень Цимлянского водохранилища в Ростовской области достиг рекордных показателей, говорится в информации Средневолжского филиала ВНИРО.

Тенденцию к увеличению наполнения водохранилища отметили в мае-июле 2026 года.

- На момент открытия промысла 15 июля уровень воды зафиксировали на отметке 35,08 метра (средний уровень в апреле-июле составлял 34,8 метра). Это один из самых высоких показателей за последние пять лет, уступающий по водности только 2023-2024 годам со средним уровнем в апреле-июле 35,2-35,5 метра, - отмечают специалисты.

Повышение уровня воды оказало благоприятное влияние на нерест весной и нагул рыб летом. Кроме того, улучшилась кормовая база рыб.

Промышленный вылов начали 15 июля. На указанную дату поймали более 2053 тонн водных биоресурсов. Объем добычи оказался на 193 тонны меньше, чем в 2025 году, на 70 тонн больше, чем в 2024 году.

Чаще всего ловили карася (51%). Также в составе общего улова оказались лещ (19,2%), сазан (16,9%) и судак (5,9%). Толстолобик, щука, окунь, белый амур и густер составили менее 8%. В уловах увеличилось количество сазана и карася, но стало меньше леща и судака.

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