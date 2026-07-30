Отгрузка продукции рыбоводства сократилась в Ростовской области в 2026 году

Отгрузка товаров сократилась, но темпы производства выросли. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области сократилась отгрузка продукции рыбоводства. Об этом сообщает ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр».

За январь-май 2025 года отгрузка товаров собственного производства с учетом выполненных работ и услуг в сферах рыболовства и рыбоводства составила 94 млн рублей. В 2026 году тот же показатель снизился до 35,7 млн рублей.

Темп производства переработанной и консервированной рыбы, а также ракообразных и моллюсков за три месяца прошлого года составил 90,4% и оказался на 9,6% ниже, чем периодом ранее. В 2026 года показатель вырос до 103,9%.

В мае темпы производства указанной продукции месяц к месяцу составили: в 2025 году - 89,1%, в 2026 году - 100,1%.

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