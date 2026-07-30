Новый сквер в центре Ростова пообещали открыть до середины сентября

Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП
Новый сквер на месте снесенного аварийного дома на Социалистической, 129 в Ростове-на-Дону планируют полностью завершить до середины сентября 2026 года. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Благоустройство на 700 кв. метрах начали в апреле 2026 года. Работы за свой счет выполняет компания-инвестор.
К этому моменту на площадке уже провели земляные работы, подготовили место под детский игровой комплекс и высадили 32 дерева. Также частично проложили пешеходные дорожки, сейчас укладывают плитку.
Потом должны установить детские игровые элементы, пергол, скамейки и малые архитектурные формы. Планируется устройство системы автоматического полива.
Напомним, вопросы создания зеленых территорий в жилых районах Ростова-на-Дону рассмотрели на заседании градостроительного совета под руководством губернатора Юрия Слюсаря в июле 2025 года. Тогда глава региона поручил благоустроить сквер на пустыре после сноса дома. Позже ростовчане выбрали название для новой зоны отдыха - Кленовый дворик.
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