Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июля 2026 10:50

Днем 30 июля жители Батайска слышали звуки работы ПВО, ущерба и пострадавших нет

Власти Батайска уточнили информацию по грохоту, который был слышен в городе
Ангелина СКИБА
Грохот в Батайске был связан с работой ПВО.

Грохот в Батайске был связан с работой ПВО.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Громкие звуки, которые днем 30 июля слышали жители Батайска, были связаны с работой ПВО. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин.

По информации властей, повреждений жилых домов, объектов инфраструктуры и других сооружений в Батайске не зафиксировали. Данные о пострадавших не поступали.

- Благодарю жителей за спокойствие и прошу ориентироваться только на официальную информацию. Если вы обнаружили подозрительные предметы или повреждения, не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщайте по телефону «112», - напомнил Валентин Кукин.

Также сегодня утром в Таганроге сбили БПЛА. Упавшие обломки оцепили, задействовали экстренные службы и саперов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В селе Неклиновского района обломки БПЛА повредили два окна в доме

В Ростовской области обломки БПЛА повредили жилой дом (подробности)