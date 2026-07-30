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НовостиОбщество30 июля 2026 11:23

Бензин в среднем по Ростовской области подорожал на 2,5 рубля за неделю

Средние цены на бензин зафиксировали в Ростовской области в конце июля 2026 года
Ангелина СКИБА
Цены на бензин обновились в Ростовской области за неделю.

Цены на бензин обновились в Ростовской области за неделю.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Средняя стоимость бензина в Ростовской области в период с 21 по 27 июля 2026 года составила 82,27 рубля, это на 2,53 рубля больше, чем неделей ранее. Обновленные данные поступили от Росстата.

Расценки за литр по отдельным маркам по состоянию на 27 июля 2026 года:

АИ-92: 78,51 рубля (20 июля средняя цена составляла 75,68 рубля);

АИ-95: 84,30 рубля (20 июля фиксировали 81,89 рубля);

АИ-98 и выше: 100,84 рубля (20 июля фиксировали 100,50 рубля);

Дизельное топливо: 85,97 рубля (20 июля фиксировали 84,74 рубля).

Общая цена бензина по ЮФО 27 июля составляла 89,49 рубля, за дизель - 119,35 рубля. Стоимость по России - 77,69 и 93,38 рубля соответственно.

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