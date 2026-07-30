Объемы строительства сократились в Ростовской области за пять месяцев 2026 года

Объем приостановленного жилищного строительства снизился до 407 тысячи кв. метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области по итогам пяти месяцев 2026 года сократились объемы выполненных работ в сфере строительства. Об этом сообщает ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр».

В опубликованном исследовании указано, что за период с января по май 2025 года строительных работ выполнили на 117 929,1 млн рублей. За такой же период 2026 года поазатель снизился до 109 791,9 млн рублей.

Индекс физического объема выполненных работ в мае к такому же периоду прошлого года составил 119,6%, а к предыдущему месяцу - 142,3%.

Общая площадь построенного жилья за пять месяцев составила 906,8 тысячи кв. метров. Динамика ввода жилых домов с учетом садовых построек - 96,2% к показателю за январь-май прошлого года. Объем приостановленного жилищного строительства в конце мая 2026 года снизился до 407 тысячи кв. метров с 450,5 тысячи кв. метров в мае 2025 года.

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