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НовостиОбщество30 июля 2026 15:00

В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелась поле пшеницы

Днем 30 июля беспилотники сбили в четырех муниципалитетах Ростовской области
Дмитрий КУТЕПОВ
Возгорание в поле оперативно потушили.

Возгорание в поле оперативно потушили.

Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в результате атаки беспилотников загорелось пшеничное поле. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в течение дня 30 июля средства противовоздушной обороны уничтожили вражеские БПЛА в окрестностях Таганрога и Батайска, а также над территорией Родионово-Несветайского и Мясниковского районов. К сожалению, падение обломков спровоцировало возгорание поля пшеницы в Родионово-Несветайском районе.

Глава региона уточнил, что пожарным удалось полностью ликвидировать огонь, в инциденте никто не пострадал. Что касается Таганрога, там профильные службы оперативно завершили проверку мест падения фрагментов летательных аппаратов, проведя все необходимые процедуры для безопасности жителей. В настоящий момент инфраструктура города функционирует без сбоев в привычном графике.

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