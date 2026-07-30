В Таганроге с 2025 года из-за атак Украины полностью разрушены шесть домов

Власти Таганрога сейчас определяют стоимость восстановления трех пострадавших домов. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2025 года Таганрог систематически подвергается атакам со стороны украинских вооруженных формирований. В своем официальном Telegram-канале глава города Светлана Камбулова привела свежие данные о последствиях обстрелов. По информации администрации, в результате ударов полностью разрушены шесть домов, восстановлению они не подлежат.

Светлана Камбулова подчеркнула, что муниципалитет не оставляет жителей с их проблемами один на один. Власти уже перечислили полную стоимость новых квартир владельцам двух объектов. Речь идет о восьми семьях, живших в многоквартирном доме, а также о собственниках одной отдельной квартиры, признанной непригодной для проживания.

По оставшимся четырем домовладениям запущен процесс получения финансирования из резервного фонда правительства Ростовской области. Глава администрации объяснила, с чем связаны временные проволочки. Основная трудность заключается в отсутствии у некоторых пострадавших регистрации недвижимости в Едином государственном реестре (ЕГРН). Многие объекты были оформлены десятилетия назад через Бюро технической инвентаризации (БТИ), без внесения в современную базу, а запись в ЕГРН является обязательным требованием для выделения бюджетных средств.

Для решения бюрократических вопросов сотрудники администрации консультировали людей и сопровождали их на всех стадиях оформления прав собственности. Благодаря этой поддержке одной семье уже одобрили выплаты из областного резервного фонда, и сейчас она занята поиском нового жилья. Градоначальница пообещала держать на личном контроле обработку остальных заявок.

Также Светлана Камбулова сообщила, что в отношении еще трех пострадавших многоквартирных домов сейчас разрабатываются проектные решения, чтобы определить точную стоимость предстоящего восстановления.

Жители, оставшиеся без крыши над головой, могут обратиться за помощью в управление капитального строительства администрации Таганрога по адресу: пер. Итальянский, 6. Консультации проводятся в будни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), телефон: 8 (8634) 477-021.

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