Глава Таганрога высказалась о причине гибели женщины во время воздушной атаки

Каждый житель обязан знать правильный порядок действий во время воздушной опасности. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава города Таганрога Светлана Камбулова прокомментировала трагическую гибель жительницы города в результате вражеской атаки, которая произошла 29 июля. В своем официальном обращении, опубликованном в MAX-канале, градоначальник подчеркнула, что одной из сопутствующих причин случившегося стало пренебрежение установленными правилами поведения при угрозе с воздуха.

В публикации Светлана Камбулова вновь обратилась к горожанам с настоятельным требованием неукоснительно следовать заданному алгоритму действий при объявлении тревоги.

— Трагедия — гибель женщины — произошла в том числе из-за несоблюдения правил безопасности, которые привели к непоправимым последствиям. Это горький и страшный урок для всех нас, — говорится в сообщении мэра.

Она акцентировала, что каждый житель обязан знать правильный порядок действий вне зависимости от своего местонахождения — в квартире, на работе или на улице. Глава города подчеркнула, что от этого напрямую зависят человеческие жизни.

В связи со случившимся Светлана Камбулова призвала таганрожцев детально ознакомиться с инструкциями по поведению во время работы систем противовоздушной обороны, а также при сигналах об опасности атаки беспилотников или ракет. Она попросила жителей не относиться легкомысленно к сиренам тревоги, соблюдать максимальную осторожность и беречь себя и своих близких.

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