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НовостиОбщество30 июля 2026 15:56

Глава Таганрога высказалась о причине гибели женщины во время воздушной атаки

Светлана Камбулова призвала таганрожцев строго соблюдать меры безопасности во время воздушной угрозы
Дмитрий КУТЕПОВ
Каждый житель обязан знать правильный порядок действий во время воздушной опасности.

Каждый житель обязан знать правильный порядок действий во время воздушной опасности.

Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава города Таганрога Светлана Камбулова прокомментировала трагическую гибель жительницы города в результате вражеской атаки, которая произошла 29 июля. В своем официальном обращении, опубликованном в MAX-канале, градоначальник подчеркнула, что одной из сопутствующих причин случившегося стало пренебрежение установленными правилами поведения при угрозе с воздуха.

В публикации Светлана Камбулова вновь обратилась к горожанам с настоятельным требованием неукоснительно следовать заданному алгоритму действий при объявлении тревоги.

— Трагедия — гибель женщины — произошла в том числе из-за несоблюдения правил безопасности, которые привели к непоправимым последствиям. Это горький и страшный урок для всех нас, — говорится в сообщении мэра.

Она акцентировала, что каждый житель обязан знать правильный порядок действий вне зависимости от своего местонахождения — в квартире, на работе или на улице. Глава города подчеркнула, что от этого напрямую зависят человеческие жизни.

В связи со случившимся Светлана Камбулова призвала таганрожцев детально ознакомиться с инструкциями по поведению во время работы систем противовоздушной обороны, а также при сигналах об опасности атаки беспилотников или ракет. Она попросила жителей не относиться легкомысленно к сиренам тревоги, соблюдать максимальную осторожность и беречь себя и своих близких.

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