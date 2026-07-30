В Цимлянском водохранилище нашли унесенных ветром на матрасе отца и сына

Рыбаков обнаружили на полуспущенном матрасе в нескольких километрах от границы с Волгоградской областью. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Цимлянском водохранилище сотрудники МЧС спасли двоих рыбаков — отца и сына-подростка, которых на надувном матрасе унесло далеко от берега. Инцидент произошел в районе станицы Хорошевской, сообщили в главном управлении МЧС по Ростовской области.

Информация о пропавших поступила от очевидца. Выяснилось, что мужчина с сыном отправились на рыбалку, используя надувной матрас, однако сильный ветер и течение начали стремительно относить плавсредство в акваторию. Самостоятельно вернуться к суше они уже не могли.

На поиски незамедлительно вышли специалисты Цимлянского поисково-спасательного подразделения. Рыбаков обнаружили на полуспущенном матрасе в нескольких километрах от границы с Волгоградской областью. Пострадавших подняли на борт катера и отвезли на сушу. Прибывшие медики оказали помощь спасенным, госпитализация им не понадобилась. После завершения операции спасатели провели с отцом и сыном разъяснительную беседу.

В ведомстве напомнили базовые правила безопасности на воде:

- Купаться и отдыхать следует только на официальных пляжах, где организовано дежурство;

- Нельзя уплывать на надувных кругах и матрасах далеко от берега;

- Важно объективно оценивать собственные силы.

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