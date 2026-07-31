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НовостиПроисшествия31 июля 2026 2:15

В Гуково после атаки БПЛА пострадала женщина, повреждена многоэтажка

В Ростовской области медики оказывают помощь пострадавшей после вражеской атаки 31 июля
Игорь ГОШЕВ
В Ростовской области устраняют последствия ночной атаки БПЛА.

В Ростовской области устраняют последствия ночной атаки БПЛА.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 31 июля Ростовская область подверглась вражеской атаке. Как рассказал глава региона Юрий Слюсарь, в городе Гуково пострадала женщина. Ей оказывают помощь врачи.

В результате прилета БПЛА поврежден жилой многоквартирный дом.

- Произошло разрушением межэтажных перекрытий, - озвучил Юрий Борисович. - Жители эвакуированы в пункт временного размещения. Им оказывают необходимую помощь.

Как уточнил глава региона, в результате падения обломков беспилотника частные дома и здание магазина повреждены в Батайске. А в Ростове произошло возгорание лесопосадки, однако все оперативно уже ликвидировали. Известно, что обошлось без пострадавших нет.

- В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, - предупредил глава донского региона. - Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!

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