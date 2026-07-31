Прокуратура проверит соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА в Гуково

Надзор за соблюдением прав пострадавших взяла на себя прокуратура региона. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав жителей Дона, пострадавших в результате атаки БПЛА на регион в ночь на пятницу, 31 июля. Об этом сообщают в надзорном ведомстве.

Так, в городе Гуково от удара беспилотника пострадал многоквартирный дом. Жильцов оперативно эвакуировали и разместили в пункте временного размещения. Помимо этого, по словам губернатора Дона Юрия Слюсаря, в Батайске обломки дронов повредили повреждены частные дома и здание магазина, а в Ростове вызывали возгорание лесопосадки. О пострадавших на данный момент не известно.

- Прокуратура следит за соблюдением прав граждан. Налажено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания медицинской и иной помощи. Ситуация находится под личным контролем надзорного ведомства.

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