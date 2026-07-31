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НовостиПроисшествия31 июля 2026 3:15

Прокуратура проверит соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА в Гуково

Жильцов поврежденного при атаке БПЛА на Ростовскую область дома эвакуировали
Татьяна ТИХОНОВА
Надзор за соблюдением прав пострадавших взяла на себя прокуратура региона.

Надзор за соблюдением прав пострадавших взяла на себя прокуратура региона.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав жителей Дона, пострадавших в результате атаки БПЛА на регион в ночь на пятницу, 31 июля. Об этом сообщают в надзорном ведомстве.

Так, в городе Гуково от удара беспилотника пострадал многоквартирный дом. Жильцов оперативно эвакуировали и разместили в пункте временного размещения. Помимо этого, по словам губернатора Дона Юрия Слюсаря, в Батайске обломки дронов повредили повреждены частные дома и здание магазина, а в Ростове вызывали возгорание лесопосадки. О пострадавших на данный момент не известно.

- Прокуратура следит за соблюдением прав граждан. Налажено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания медицинской и иной помощи. Ситуация находится под личным контролем надзорного ведомства.

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