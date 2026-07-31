Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пострадавшим домом в Гуково от атаки БПЛА

Прокурор Гуково лично контролирует ситуацию с пострадавшим от воздушной атаки домом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав жителей пострадавшего дома во время воздушной атаки. На месте работает прокурор города. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В городе Гуково Ростовской области в результате ночной атаки беспилотников поврежден многоквартирный жилой дом. Жильцов эвакуировали и разместили в пункте временного размещения. На месте происшествия работают экстренные службы, оказывается помощь пострадавшим.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан.

– Налажено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания медицинской и другой необходимой помощи. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор города Михаил Погорелов, – сказано в сообщении.

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