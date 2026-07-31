В Ростове ожидается теплая погода без дождей. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 31 июля взяла курс на возвращение жары. И, если в донской столице столбики термометров еще не доползут до +30 градусов, то на юге области уже преодолеют эту отметку. Подробный прогноз на пятницу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 31 июля ожидается переменной облачности. Существенных осадков не предвидится. Ветер западный и северо-западный разовьет скорость в 6 - 11 м/с, порывы усилятся до 12 - 14 м/с. В ночь на 1 августа также будет переменная облачность без осадков. Ветер западный и северо-западный задует со скоростью 7 - 12 м/с.

В Ростовской области в пятницу прогнозируют переменную облачность. По северу пройдут кратковременный дождь и гроза, на остальной территории осадков не ожидается. Ветер западный и северо-западный будет дуть со скоростью 6 - 11 м/с, местами, в том числе при грозе, порывы усилятся до 15 м/с. В ночь на субботу — переменная облачность без осадков, ветер западный и северо-западный задует со скоростью 7 - 12 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 31 июля днем поднимется до +27 — +29 градусов. В ночь на 1 августа ожидается от +18 до +20 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в пятницу составит от +24 до +29 градусов, по югу – до +32. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до +15 — +20 градусов, местами до +12, а в крайних северных районах – до +9.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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