Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 4:53

Обломки БПЛА повредили частные дома в Батайске

В Батайске обломки БПЛА повредили частные дома, пострадавших нет
Екатерина ПОПОВА
В Батайске обломки БПЛА повредили частные дома, пострадавших нет.

В Батайске обломки БПЛА повредили частные дома, пострадавших нет.

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

В Батайске в результате падения обломков БПЛА во время ночной атаки 31 июля были зафиксированы повреждения. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Известно, что в Батайске повреждены несколько частных домов и здание магазина. Возгораний на месте не было. Пострадавших нет.

– В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! – сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Тelegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадала женщина, эвакуировали жителей, повреждены дома: Что происходит после атаки БПЛА на Ростовскую область 31 июля 2026