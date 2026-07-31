Утром 31 июля в Ростове работают системы ПВО

Ростовчан призвали покинуть открытые участки местности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 31 июля в Ростове активированы средства противовоздушной обороны. Об этом жителей муниципалитета проинформировал глава администрации Александр Скрябин. Сообщение было размещено в его MAX-канале.

Градоначальник призвал всех, кто находится на улице, немедленно проследовать в помещения. Он также подчеркнул, что гражданам необходимо отойти от оконных проемов.

— Сохраняйте спокойствие!, — добавил Александр Скрябин в своем обращении.

Ростовчане, в свою очередь, сообщают о сильных хлопках. По словам очевидцев, в центральной части Ростова около 09:00 утра было слышно несколько таких звуков.

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