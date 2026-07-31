Десять БПЛА сбили в трех городах и двух районах Ростовской области утром 31 июля

Утром 31 июля над Ростовской областью отразили воздушную атаку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В небе над Ростовской областью силы ПВО отразили воздушную атаку утром 31 июля. Всего было сбито около десяти беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны сбили в Ростове, Таганроге, Батайске, а также в Азовском и Мясниковском районах.

–В Азовском районе поврежден частный дом, – сообщил губернатор.

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