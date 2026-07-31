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НовостиОбщество31 июля 2026 7:14

Десять БПЛА сбили в трех городах и двух районах Ростовской области утром 31 июля

Утром 31 июля над Ростовской областью отразили воздушную атаку
Екатерина ПОПОВА
Утром 31 июля над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Утром 31 июля над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В небе над Ростовской областью силы ПВО отразили воздушную атаку утром 31 июля. Всего было сбито около десяти беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны сбили в Ростове, Таганроге, Батайске, а также в Азовском и Мясниковском районах.

–В Азовском районе поврежден частный дом, – сообщил губернатор.

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