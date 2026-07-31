В Батайске обломки БПЛА повредили несколько автомобилей

В Батайске после падения обломков БПЛА повреждены машины. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Батайске в ходе отражения утренней атаки БПЛА зафиксировано падение обломков. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет, объекты инфраструктуры и жилые дома не повреждены. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин.

Однако, незначительные повреждения получили несколько автомобилей. Сейчас на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Глава города Батайска Валентин Кукин призвал жителей сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и соблюдать меры предосторожности. При обнаружении обломков или подозрительных предметов не приближаться к ним и немедленно сообщать по телефону 112.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадала женщина, эвакуировали жителей, повреждены дома: Что происходит после атаки БПЛА на Ростовскую область 31 июля 2026