В Азовском районе при падении обломков БПЛА пострадал ребенок

Медики оказывают помощь ребенку, пострадавшему от обломков БПЛА в Азовском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В хуторе Рогожкино Азовского района Ростовской области в результате падения обломков БПЛА пострадал ребенок. Об этом сообщил донской губернатор.

Обломки упали на частный дом. Малыша доставили в больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

В Батайске также зафиксированы случаи падения обломков беспилотников во время утренней воздушной атаки. Однако здесь серьезных повреждений нет, пострадавших среди жителей не зафиксировано. Сотрудники администрации проводят подомовой обход, чтобы оценить возможный ущерб.

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