Стратегию развития онкологической службы обсудили на Дону

За пять лет в Ростовской области выросло число выявленных на ранней стадии онкозаболеваний. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области обсудили развитие онкологической службы. Замгубернатора Олеся Старжинская напомнила, что создание эффективной системы борьбы с раком является частью федерального проекта, который ставит цель выявлять до 60% онкозаболеваний на ранних стадиях. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Министр здравоохранения Наири Варданян отметил, что ключевые направления сейчас — повышение доступности и качества помощи, а также усиление профилактики. По его словам, именно поликлиники играют главную роль в ранней диагностике, ведь пациенты приходят туда в первую очередь. За пять лет показатели раннего выявления на Дону выросли.

Участники совещания наметили несколько ключевых направлений работы: совершенствование маршрутов движения пациентов, повышение роли поликлиник в ранней диагностике, оснащение их современным оборудованием для скринингов, подготовка кадров и привлечение молодых специалистов.

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