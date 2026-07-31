19,5 тонн свинины из Ростовской области отправили на экспорт в Абхазию

Россельхознадзор проверил 19,5 тонн свинины на Дону перед отправкой в Абхазию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 17 по 24 июля Управление Россельхознадзора по Ростовской области провело ветеринарный контроль и таможенное оформление партии свинины весом 19,5 тонн. Продукция предназначалась для отправки в Абхазию и была оформлена в полном соответствии с требованиями для экспорта. Об этом говорится на сайте ведомства.

Мясо было признано безопасным и полностью соответствующим санитарным нормам страны-импортера. Качество продукции подтвердили лабораторные исследования.

Кроме того, в системе «Меркурий» проверили происхождение товара — нарушений тоже не нашли.

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