Мощный грохот прозвучал в Ростове 31 июля

Отбой воздушной опасности объявили днем. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Мощный грохот слышали в центре Ростова-на-Дону и в других районах города в 9 часов утра 31 июля. По словам некоторых ростовчан, в домах от звуковой волны задрожали окна, а на улице сработала сигнализация у машин.

Ситуацию уже прокомментировали власти. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в указанный период времени силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Азовском и Мясниковском районах. Было уничтожено около десятка БПЛА.

Утром в хуторе Рогожкино Азовского района пострадал ребенок, он доставлен больницу. В Батайске на месте падения обломков БПЛА задействовали экстренные службы, сотрудники администрации уже проводят подомовой обход для оценки ущерба.

Отбой беспилотной и ракетной опасности объявили днем.

Еще раньше, в ночь на 31 июля, в результате воздушной атаки в городе Гуково пострадала женщина. Медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Жильцов пострадавшего дома эвакуировали в пункт временного размещения. В Батайске от обломков БПЛА пострадали частные дома и здание магазина.

Сообщалось, что силами ПВО было уничтожено и подавлено 150 БПЛА в Таганроге, Ростове-на-Дону, городе Гуково, в Чертковском, Каменском, Милютинском, Неклиновском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском районах.

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