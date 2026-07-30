30 июля над Таганрогом уничтожили вражеские БПЛА

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Сегодня, 30 июля, в небе над Таганрогом сбили вражеские БПЛА. О работе ПВО и ликвидации воздушных целей сообщила глава города Светлана Камбулова.
- Силами ПВО Минобороны уничтожены БПЛА над городом. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Территория оцеплена, - написала в соцсетях Светлана Камбулова.
Известно, что на месте падения обломков задействовали саперов.
По словам главы города, разрушений и повреждений после атаки нет. Информация о пострадавших не поступала.
Добавим, также беспилотную атаку в Таганроге отразили в ночь на 30 июля. Тогда же БПЛА ликвидировали еще в восьми районах Ростовской области.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
В селе Неклиновского района обломки БПЛА повредили два окна в доме
В Ростовской области обломки БПЛА повредили жилой дом (подробности)