На ТЭЦ-2 в Ростове планируют построить новый энергоблок

ТЭЦ-2 обеспечивает около 70% потребностей Ростова в тепле и горячей воде. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону планируют строительство нового парогазового энергоблока. Сейчас ищут исполнителя для разработки предварительной схемы выдачи мощности, сообщает Домостройдон.ру.

Речь идет о подготовке документации по блоку ПГУ-225 мощностью не ниже 220 МВт. Заявки от подрядчиков будут принимать до 7 августа. Проект должен быть готов к 15 сентября.

Если схему выдачи мощности одобрят, запуск блока может произойти в октябре 2030 года.

Напомним, ТЭЦ-2 обеспечивает около 70% потребностей Ростова в тепле и горячей воде. Объект требует обновления. К такому выводу пришли после ситуации с отоплением минувшей зимой.

Ранее в актуализированной схеме теплоснабжения города рассматривали три варианта решения проблемы: подъем температурного графика, увеличение мощности ТЭЦ-2 с расширением сетей и строительство нового источника.

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