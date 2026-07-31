В Ростовской области выписали штрафы за торговлю ветпрепаратами без лицензии

Препараты могли быть опасными для животных. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

С января по июль 2026 года в Ростовской области четырех предпринимателей привлекли к ответственности за торговлю ветеринарными препаратами без лицензии (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ). Штрафы назначили в судах, сообщили в управлении Россельхознадзора.

В частности, наказали один из магазинов в Ростове-на-Дону, где без разрешения продавали три вида препаратов. По данному факту сначала выдали предписание об устранении нарушений, а потом подали иск. В итоге было решено, что нарушение требований при реализации лекарств угрожает жизни и здоровью животных.

- Розничная торговля разрешена только лекарствами, зарегистрированными в России или изготовленными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, - подчеркнули в управлении Россельхознадзора.

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