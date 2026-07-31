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НовостиОбщество31 июля 2026 16:42

В Ростовской области выписали штрафы за торговлю ветпрепаратами без лицензии

Четверо предпринимателей на Дону продавали лекарства для животных без разрешения
Ангелина СКИБА
Препараты могли быть опасными для животных.

Препараты могли быть опасными для животных.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

С января по июль 2026 года в Ростовской области четырех предпринимателей привлекли к ответственности за торговлю ветеринарными препаратами без лицензии (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ). Штрафы назначили в судах, сообщили в управлении Россельхознадзора.

В частности, наказали один из магазинов в Ростове-на-Дону, где без разрешения продавали три вида препаратов. По данному факту сначала выдали предписание об устранении нарушений, а потом подали иск. В итоге было решено, что нарушение требований при реализации лекарств угрожает жизни и здоровью животных.

- Розничная торговля разрешена только лекарствами, зарегистрированными в России или изготовленными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, - подчеркнули в управлении Россельхознадзора.

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