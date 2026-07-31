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НовостиСпорт31 июля 2026 19:02

Футболисты ФК «Ростов» обыграли ФК «Родина» (Москва) в матче 2-го тура РПЛ

Встреча футбольных команд «Родина» (Москва) и «Ростов» завершилась со счетом 2:4
Ангелина СКИБА
Матч провели на стадионе «Арена Химки».

Матч провели на стадионе «Арена Химки».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 31 июля, футболисты ФК «Ростов» на выезде сразились с ФК «Родина» (Москва). Матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги прошел на стадионе «Арена Химки». Счет - 2:4 (1:1) в пользу гостей.

Первыми забили хозяева. На 4-й минуте игры отличился Икер Позо (ФК «Родина»). На 16-й минуте пенальти оформил Иван Комаров (ФК «Ростов»). Желтую карточку получил игрок московской команды Илья Дятлов. Футболисты ушли на перерыв при счете 1:1.

Второй тайм начался с желтых карточек. Предупреждения получили Руслан Фищенко (ФК «Родина») и Константин Кучаев (ФК «Ростов»).

На 52-й минуте Митья Крижан забил мяч в ворота своей команды, а на 56-й минуте еще один гол в пользу ФК «Ростов» реализовал Андрей Лангович. На 74-й минуте мяч попал в ворота ФК «Ростов». На 90-й минуте ответный гол забил Даниил Шанталий.

В дополнительное время медицинская помощь потребовалась Сергею Волкову (ФК «Родина»), также пострадал Олакунле Олусегун (ФК «Ростов»).

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