Футболисты ФК «Ростов» обыграли ФК «Родина» (Москва) в матче 2-го тура РПЛ

Матч провели на стадионе «Арена Химки». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 31 июля, футболисты ФК «Ростов» на выезде сразились с ФК «Родина» (Москва). Матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги прошел на стадионе «Арена Химки». Счет - 2:4 (1:1) в пользу гостей.

Первыми забили хозяева. На 4-й минуте игры отличился Икер Позо (ФК «Родина»). На 16-й минуте пенальти оформил Иван Комаров (ФК «Ростов»). Желтую карточку получил игрок московской команды Илья Дятлов. Футболисты ушли на перерыв при счете 1:1.

Второй тайм начался с желтых карточек. Предупреждения получили Руслан Фищенко (ФК «Родина») и Константин Кучаев (ФК «Ростов»).

На 52-й минуте Митья Крижан забил мяч в ворота своей команды, а на 56-й минуте еще один гол в пользу ФК «Ростов» реализовал Андрей Лангович. На 74-й минуте мяч попал в ворота ФК «Ростов». На 90-й минуте ответный гол забил Даниил Шанталий.

В дополнительное время медицинская помощь потребовалась Сергею Волкову (ФК «Родина»), также пострадал Олакунле Олусегун (ФК «Ростов»).

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Матч ФК «Ростов» - ЦСКА перенесли в Москву из-за ремонта стадиона после стихии

Матч 3-го тура РПЛ перенесли из-за последствий шторма в Ростове (подробности)