На Ставрополье аферистка обманула бойца СВО на 7 млн рублей при покупке дома

Дело передано в суд, и женщину ждет реальный срок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье аферистка обещала купить у бойца СВО дом и обманула его на семь миллионов рублей. Об этом сообщает «АиФ – Северный Кавказ».

Перед судом предстанет 50-летняя жительница села Александрия. Ее обвиняют в мошенничестве, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

В начале мая 2024 года женщина узнала, что ее знакомый — участник СВО — получил крупные выплаты из-за тяжелого ранения. Она предложила помочь ему с покупкой дома и нового автомобиля. Ветеран передал ей 7 миллионов рублей. Однако аферистка не собиралась ничего покупать. Деньги она потратила на собственные нужды.

Теперь женщину ждет суд. Кроме того, прокуратура подала гражданский иск о возврате всей суммы пострадавшему бойцу.

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