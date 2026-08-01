Матч «Ростов» — ЦСКА перенесен в Москву из-за последствий «шторма века»

Встреча должна была состояться на «Ростов Арене». Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Домашний поединок третьего тура между футбольным клубом «Ростов» и ЦСКА не состоится на «Ростов Арене». Как сообщили в донском клубе, инфраструктура стадиона пострадала из-за разгула стихии, и проведение встречи в запланированные сроки на этом поле невозможно.

В результате, по согласованию с руководством Российской Премьер-Лиги и согласно приказу президента РФС, было принято решение об обмене кругами. Игра пройдет в Москве 8 августа, стартовый свисток запланирован на 20:30. В свою очередь, ответный матч 18-го тура команды проведут уже в Ростове, однако его точная дата и время будут объявлены дополнительно.

Сразу после объявления о переносе болельщики в комментариях озаботились процедурой компенсации. Многие интересуются, как именно можно вернуть потраченные на билеты средства. Некоторые предлагают ориентироваться на специальную форму для возврата, размещенную на официальном сайте. При этом официальной информации от клуба по данному вопросу пока не поступало.

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