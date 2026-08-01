В Ростовской области ночью 1 августа сбили более двух десятков БПЛА

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области минувшей ночью, 1 августа, силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в общей сложности было уничтожено более двух десятков вражеских дронов. Удар пришелся на Таганрог, а также Неклиновский, Мясниковский, Верхнедонской и Матвеево-Курганский районы.

По предварительным данным, которые приводит глава региона, обошлось без пострадавших и повреждений наземной инфраструктуры — такие сведения с мест не поступали. При этом власти подчеркнули, что информация будет уточняться.

Несмотря на успешную работу ПВО, режим беспилотной опасности в Ростовской области продолжает действовать. Жителей призывают сохранять бдительность: немедленно уходить с открытых пространств, укрываться в зданиях и держаться подальше от окон.

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