Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области с 9:00 силы ПВО снова сбили около десятка беспилотников. Дроны уничтожили в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Азовском и Мясниковском районах. Рассказываем о последствиях атаки БПЛА в Ростовской области утром 31 июля.
По словам губернатора Юрия Слюсаря, в хуторе Рогожкино в Азовском районе обломки БПЛА упали на частный дом.
Обломки также попали на ряд участков в Батайске: сейчас на места их обнаружения выезжают специалисты. При в этом в городе не выявлено серьезных повреждений на земле: сотрудники администрации проводят подомовой обход, чтобы оценить ущерб.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В результате падения обломков БПЛА на частный дом в хуторе Рогожкино пострадал ребенок.
— Он доставлен больницу. Медики оказывают необходимую помощь, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
В Батайске никто не пострадал.
Отметим, по данным на 12:10, в Ростовской области объявлен отбой ракетной опасности.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Напомним, еще одну атаку беспилотников силы ПВО отразили в ночь на 31 июля. В результате происшествия в городе Гуково пострадала женщина. Из-за прилета БПЛА в многоквартирном доме разрушились межэтажные перекрытия. Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения.
В Батайске в результате ночной атаки оказались повреждены частные дома и здание магазина. В результате никто не пострадал.
В Ростове из-за падения обломков беспилотников загорелась лесопосадка. Возгорание потушили.
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