В результате атаки БПЛА пострадал ребенок Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области с 9:00 силы ПВО снова сбили около десятка беспилотников. Дроны уничтожили в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Азовском и Мясниковском районах. Рассказываем о последствиях атаки БПЛА в Ростовской области утром 31 июля.

Последствия атаки БПЛА в Ростовской области утром 31 июля: какие разрушения и повреждения на земле

По словам губернатора Юрия Слюсаря, в хуторе Рогожкино в Азовском районе обломки БПЛА упали на частный дом.

Обломки также попали на ряд участков в Батайске: сейчас на места их обнаружения выезжают специалисты. При в этом в городе не выявлено серьезных повреждений на земле: сотрудники администрации проводят подомовой обход, чтобы оценить ущерб.

С 9:00 в Ростовской области сбили около десятка беспилотников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кто пострадал в результате атаки БПЛА в Ростовской области утром 31 июля 2026

В результате падения обломков БПЛА на частный дом в хуторе Рогожкино пострадал ребенок.

— Он доставлен больницу. Медики оказывают необходимую помощь, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

В Батайске никто не пострадал.

Отметим, по данным на 12:10, в Ростовской области объявлен отбой ракетной опасности.

В результате ночной атаки БПЛА загорелась лесопосадка в Ростове Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, еще одну атаку беспилотников силы ПВО отразили в ночь на 31 июля. В результате происшествия в городе Гуково пострадала женщина. Из-за прилета БПЛА в многоквартирном доме разрушились межэтажные перекрытия. Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения.

В Батайске в результате ночной атаки оказались повреждены частные дома и здание магазина. В результате никто не пострадал.

В Ростове из-за падения обломков беспилотников загорелась лесопосадка. Возгорание потушили.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Читайте также

Пострадала женщина, эвакуировали жителей, повреждены дома: Что происходит после атаки БПЛА на Ростовскую область 31 июля 2026