В центре Ростова на Большой Садовой во время движения загорелся автомобиль

В результате пожара, к счастью, никто не пострадал. Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 31 июля в центре Ростова произошло ЧП с легковым автомобилем. Машина вспыхнула прямо на ходу на улице Большой Садовой, в районе ее пересечения с проспектом Соколова. Информацию о случившемся подтвердили в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

Очевидцы происшествия поделились подробностями в социальных сетях. По их словам, водитель не стал дожидаться пожарных и предпринял попытку сбить пламя самостоятельно с помощью огнетушителя. Однако справиться с возгоранием своими силами ему не удалось.

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