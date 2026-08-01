В Ростове нашли работников магазина, выбрасывавших мусор мимо с контейнерами

С работниками магазина провели профилактическую беседу. Фото из MAX-канала Александра Скрябина.

В Ростове нашли сотрудников магазина, которые выбросили мусор мимо контейнеров. Им выписали штрафы. Подробности этой истории раскрыл глава городской администрации Александр Скрябин.

Поводом для разбирательства стала видеозапись, распространившаяся в сети. На кадрах было видно, как молодые люди в униформе ритейлера, не обращая внимания на прохожих, опустошали коробки прямо на землю рядом с площадкой для сбора отходов. Градоначальник назвал случившееся вопиющим примером пренебрежительного отношения к родному городу и пообещал жестко пресекать любые попытки нарушить правила благоустройства.

Нарушителей удалось оперативно разыскать. Их пригласили в администрацию Октябрьского района для разговора, а также оформили протокол об административном правонарушении. Ответственному грозит штраф.

Александр Скрябин подчеркнул, что главной задачей было не столько наказание, сколько воспитательный эффект. По его мнению, подобное поведение говорит прежде всего об отсутствии самоуважения. Сами сотрудники торговой сети полностью признали свою вину, раскаялись в легкомысленном поступке.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«Мыши разбежались, а мусор - остался»: Ростовчане пожаловались на переполненные контейнеры и угрозу пожаров

Ростовчане боятся остаться без света, если мусор загорится рядом с электроподстанцией (подробности)