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НовостиОбщество1 августа 2026 6:40

После драки в центре Ростова усилят рейды по аварийным расселенным домам

В центре Ростова будут искать нелегально живущих в аварийных расселенных домах
Дмитрий КУТЕПОВ
Драка на улице Станиславского произошла из-за бытовой ссоры.

Драка на улице Станиславского произошла из-за бытовой ссоры.

Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Ростова прокомментировали недавнюю ночную драку на улице Станиславского, где произошло нарушение общественного порядка. По данным городских властей, полиция оперативно обследовала несколько многоэтажных домов в центральной части Ленинского района, которые официально признаны непригодными для проживания. Все участники конфликта были установлены, а причиной случившегося оказалась бытовая ссора на семейной почве. Виновные уже понесли административное наказание.

Этот вопрос стал центральной темой заседания рабочей группы по профилактике межэтнических и межрелигиозных конфликтов.

Ключевым итогом совещания стало решение об усилении контроля за аварийными домовладениями. В ближайшее время в таких строениях начнутся специальные рейды, направленные на проверку законности проживания там людей. Сотрудники также займутся разъяснением норм законодательства, чтобы исключить любые противоправные действия и гарантировать спокойствие местных жителей.

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