В Ростовской области раскрыли финансовую пирамиду на 800 млн рублей

Уголовное дело уже насчитывает 20 томов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области полицейские расследуют масштабное хищение средств пайщиков, организованное под видом работы нескольких кредитных потребительских кооперативов. По информации Главного следственного управления регионального МВД, сумма подтвержденного ущерба уже превысила 818 миллионов рублей, а число признанных потерпевшими достигло 820 человек.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2026 года. Как установили следователи, более десяти лет мошенники привлекали сбережения жителей Ростовской, Волгоградской областей и Краснодарского края через сеть кооперативов. Людям обещали не только сохранность накоплений, но и высокую доходность, заметно превышавшую средние показатели по рынку.

Классическая схема финансовой пирамиды позволяла первое время исправно платить проценты за счет постоянного притока денег от новых клиентов, создавая иллюзию надежности. Одновременно средства выводились через оформление фиктивных займов на сотрудников и их близких, что помогало маскировать реальное положение дел даже при отчетности перед Центральным банком.

— «Финансовый пузырь» лопнул, когда приток новых вкладчиков снизился, как и вливание денежных потоков, в результате чего имитировать финансовое благополучие стало уже невозможно, — сообщили в полиции.

Для расследования сформирована специальная следственная группа, объем материалов которой уже составил двадцать томов. К уголовной ответственности на данный момент привлечены одиннадцать фигурантов, при этом в полиции не исключают, что круг обманутых вкладчиков может оказаться значительно шире. Всем, кто пострадал от действий кооперативов, но еще не обращался в органы внутренних дел, рекомендовано подать заявление в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону горячей линии: 8-961-400-22-91.

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