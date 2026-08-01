Бастрыкин запросил доклад о травмировании младенца в ростовском роддоме

Александр Бастрыкин заинтересовался делом из-за сообщений о некорректных действиях врачей при принятии родов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации с оказанием медицинской помощи в Ростове, где новорожденный получил тяжелое заболевание. Поводом для разбирательства стали появившиеся в социальных сетях публикации о некорректных действиях врачей при принятии родов.

Сообщается, что допущенные ошибки привели к травмированию младенца. Из-за этого региональное управление СК уже возбудило и ведет расследование уголовного дела.

Председатель ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Ростовской области Станиславу Ковалеву представить исчерпывающий отчет о текущем ходе расследования и результатах проверки доводов, озвученных в обращениях граждан.

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