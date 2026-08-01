С 3 по 7 августа в Ростове пройдут массовые отключения света

Отключения света связаны с проведением технических работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В «Донэнерго» сообщили о плановых отключениях электроэнергии в Ростове на следующей неделе. С 3 по 7 августа специалисты будут проводить техническое обслуживание оборудования на трансформаторных подстанциях и воздушных линиях. Отключения затронут десятки улиц в разных районах города, в большинстве случаев электричество будут отключать с 9 утра до 17 часов, хотя есть и исключения.

В понедельник, 3 августа, без света с 9 до 17 часов останутся жители домов по улице Сейнерная (46–58, 50/7, 50/8), улице Войкова (101–105), улице Портовая (473–441), а также в переулке Аэроклубовский (15–31 и 16–34).

Во вторник, 4 августа, отключения затронут сразу несколько зон. Так же с с 9 до 17 часов техническое обслуживание пройдет на улицах Портовая (481–495), Судостроительная (18–48 и 25–31), Войкова (71–95, 99–101, а также 48–52). Еще под ограничения попадут дома по улицам Благодатная (22–42 и 19–49), Вольская (2–28 и 1–11), Выборгская (68), Говорова (1–61 и 2–66), Заветинская (1–33 и 2–38), Красносельская (67–69 и 78), Лесопарковая (45–63), Мадояна (58–92 и 81–135), Разина (47–63, 78, 108–136), а также в переулках Вагайский (27–39 и 24–38), Дивный (1–13 и 2–8), Еланский (23–27) и Кислородный (21–23 и 4–6).

Кроме того, 4 августа с 9 до 15 часов отключение коснется Театрального проспекта (123), улиц Журавлева (160–178), Катаева (316–356 и 357–403), Текучева (191, 199А, 302–340), Варфоламеева (273–311 и 314–350), Черепахина (313–361, 286–328 и 363), Нансена (160, 150), а также Нахичеванского (75–89) и Крепостного (153–171, 142–162 и 183) переулков.

В среду, 5 августа, с 9 до 15 часов без света останутся проспект Соколова (17–23 и 26–40), улица Суворова (19–29 и 26–32), проспект Чехова (31–37 и 52–54) и улица Большая Садовая (77–79 и 77/24).

Параллельно в этот же день, но с 9 до 17 часов, отключение затронет улицы Камышинская (1–31 и 2–32), Кузнечная (1–47 и 8–52), Магнитогорская (4–34), Циолковского (11–41), а также переулки Пржевальского (9–23 и 10–82) и Урицкого (41–63).

В четверг, 6 августа, с 9 до 17 часов отключение затронет улицу Благодатную (2–20 и 1–23), Лесопарковую (23, 25, 56, 56А, 56Г, 56Д), а также переулки Белозерский (4, 16), Вагайский (1–25 и 2–24), Выгодский (1–17 и 2–16), Вязовский (1–15 и 2–32), Еланский (1–27 и 2–20), Елецкий (1–19 и 2–12), Знаменский (1–19 и 2–20) и Кислородный (2–8, 7–15).

Также 6 августа с 9 до 15 часов обслуживание оборудования оставит без электричества дома по улицам Красноармейской (107–125), Тельмана (86, 100, 102, 105, 115), Антенной (8–24, 15–17), Города Волос (70, 73–97), проспекту Кировскому (96–106, 63–67) и переулку Университетскому (70, 70/81, 127, 129).

В пятницу, 7 августа, с 9 до 16 часов под ограничения попадут СТ «Дружба», а также улицы Ландышевая (11–13), Лесопарковая (37, 56–90), Мадояна (94–110, 137А), Родниковая (25–39 и 6–40) и переулок Серебряный (8/20, 7/18).

И в этот же день, с 9 до 15 часов, техническое обслуживание приведет к отключению домов по улицам Журавлева (12–30, 11–31), Очаковская (1–25, 2–28), Красных Зорь (55–105 и 60–110), Петровская (55–73 и 76–98), Станиславского (141–185 и 188–248), а также Социалистическая (166).

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