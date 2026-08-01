В Ростовской области с 3 по 7 августа возможны перебои с телесигнала

Перебои в сигнале будут из-за проведения работ на оборудовании. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В «РТРС» предупредили жителей Ростовской области о проведении плановых профилактических работ на радиотелевизионных станциях. Из-за этого с 3 по 7 августа в ряде населенных пунктов региона возможны кратковременные отключения трансляции федеральных каналов.

Перерывы вещания будут носить непродолжительный характер и затронут передающие станции в разных районах области. Профилактика затронет оборудование, транслирующее пакеты программ «РТРС-1» и «РТРС-2», за исключением одного района

Согласно опубликованному графику, в Александровке Азовского района вещание пакетов может прерываться с 3 по 6 августа. В Андреевской Дубовского района отключения пройдут 3 и 4 августа. В Большой Мартыновке сигнал будут отключать с 3 по 5 августа.

В Земцове Боковского района отключения пройдут 7 августа, в Первомайском Кашарского района — с 5 по 7 августа, в Талловерове Кашарского района — 6 и 7 августа, а в Хуторском Зимовниковского района — 3 августа.

Во всех перечисленных случаях работы будут проходить с 08:00 до 20:00, а длительность каждого перерыва не превысит шести часов.

А в Барило-Крепинской Родионово-Несветайского района отключения запланированы с 4 по 7 августа с 11:00 до 17:00. Там возможны кратковременные перерывы в трансляции только второго мультиплекса, каждый продолжительностью не более 40 минут.

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