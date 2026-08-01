2 августа Ростовскую область накроют две магнитные бури

Во время магнитных бурь возможны головные боли у метеозависимых людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшее воскресенье, 2 августа, жителей Ростовской области ожидают две магнитные бури. Об этом свидетельствуют данные прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно опубликованной информации, первая магнитная буря начнется в 9:00 и продлится до 12:00. По своей силе она будет немного меньше уровня G2.

Второе геомагнитное возмущение ожидается во второй половине дня: с 15:00 до 18:00. Его мощность прогнозируется на уровне G1.

Отмечается также, что в промежутках с 6:00 до 9:00, а также с 12:00 до 15:00 магнитосфера Земли будет возбужденной.

В остальные дни августа магнитных бурь пока не прогнозируют. Однако небольшая геомагнитная активность и возбуждение магнитосферы возможны 3, 19 и 24 августа.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области с 3 по 7 августа возможны перебои с телесигнала

На следующей неделе в Ростовской области возможны перебои в работе ТВ и радио (подробности)