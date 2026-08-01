В Ростове за неделю после «шторма века» убрали почти 700 деревьев

Работы по уборке деревьев продолжаются. Фото: MAX-канал Александра Скрябина.

С 25 июля по 1 августа в Ростове велась активная работа по расчистке города от поваленных деревьев. Как сообщил глава города Александр Скрябин, за минувшую неделю коммунальные службы вывезли порядка 700 деревьев.

Параллельно с этим энергетики практически полностью восстановили подачу электричества во всех районах донской столицы. По данным «Донэнерго», специалистам осталось обработать около полусотни единичных заявок от потребителей.

В сфере наружного освещения также наметился значительный прогресс: сотрудники «Ростгорсвет» уже устранили 279 обрывов линий, при этом в работе сохраняется еще 31 адрес.

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