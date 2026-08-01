В Ростовской области утонул 40-летний аквалангист

Утонувшего мужчину нашли сотрудники МЧС. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В минувшую пятницу, 31 июля, в Волгодонске Ростовской области произошла трагедия на воде, унесшая жизнь 40-летнего мужчины. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Инцидент зафиксировали ближе к вечеру в акватории реки Дон, в районе садового некоммерческого товарищества «Зеленый Мыс». По имеющимся данным, погибший погрузился под воду в акваланге, однако спустя продолжительное время так и не появился на поверхности. Обеспокоенные долгим отсутствием пловца очевидцы вызвали экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели обнаружили тело мужчины и подняли его из реки.

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