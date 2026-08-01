В Ростове мужчины устроили поножовщину из-за девушки

Подозреваемого задержали по горчим следам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений оппоненту. Инцидент произошел днем в субботу, 1 августа, в Октябрьском районе города.

Как сообщили в главке донской полиции, в отдел полиции № 5 УМВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о конфликте. Прибывшие на место сотрудники установили, что между двумя мужчинами произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из участников несколько раз ударил неприятеля ножом.

Пострадавший был госпитализирован. По данным полиции, его жизни в настоящее время ничего не угрожает. Нападавший был задержан сотрудниками полиции по горячим следам и доставлен в отдел для разбирательств.

По информации источника «КП — Ростов-на-Дону», причиной ссоры между мужчинами стала девушка.

В полиции уточнили, что с фигурантом работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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