В воскресенье жителей Ростова и области ждет жаркий день без дождей. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 2 августа установится жаркая и без малейшей надежды на самый слабый дождь или более-менее ощутимые порывы ветра. Подробный прогноз на воскресенье узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, осадки в Ростове-на-Дону 2 августа не ожидаются: будет переменная облачность, без дождя. Ветер северный и северо-восточный разовьет скорость в 6 - 11 м/с. В ночь на 3 августа также будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный и восточный задует со скоростью 7 - 12 м/с.

В Ростовской области в воскресенье прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер северный и северо-восточный будет дуть со скоростью 6 - 11 м/с. В ночь на понедельник — переменная облачность, также без осадков, ветер северо-восточный и восточный задует со скоростью 7 - 12 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 2 августа днем поднимется до +32 — +34 градусов. В ночь на 3 августа ожидается от +20 до +22 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +30 до +35 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +19 — +24 градусов, местами до +15.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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