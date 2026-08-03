По области столбики термометров поднимутся до +37. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 3 августа будет еще жарче, чем днем ранее и серьезно перевали за отметку в +30 градусов. Не стоит ждать спасения в виде дождя или сильного ветра – про них в гидрометеорологическом бюллетене ни слова. Подробный прогноз на воскресенье узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, осадки в Ростове-на-Дону 3 августа не ожидаются: будет переменная облачность, преимущественно без дождя. Ветер северо-восточный и восточный разовьет скорость в 7 — 12 м/с.

В Ростовской области в понедельник также будет переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-восточный и восточный задует со скоростью 7 — 12 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 3 августа днем поднимется до +33 — +35 градусов, а в ночь на 4 августа будет +20 — +22 градуса.

В Ростовской области температура воздуха днем достигнет +32 — +37 градусов, в ночь на понедельник будет +19 — +24 градуса, местами до +15,

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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