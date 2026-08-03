Дома в нескольких районах останутся без электричества: отключения света в Ростове на 3 августа

Несколько домов останутся без электричества в понедельник. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 3 августа затронут совсем немного домов в разных районах города. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Сейнерная, 46-58, 50/7, 50/8;

- переулок Аэроклубовский, 15-31 и 16-34;

- улица Войкова, 101-105;

- улица Портовая, 473-441.

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