Дома в нескольких районах останутся без электричества: отключения света в Ростове на 3 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 3 августа затронут совсем немного домов в разных районах города. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в понедельник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Сейнерная, 46-58, 50/7, 50/8;
- переулок Аэроклубовский, 15-31 и 16-34;
- улица Войкова, 101-105;
- улица Портовая, 473-441.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С 3 по 7 августа в Ростове пройдут массовые отключения света
На следующей неделе сотни домов в Ростове останутся без света (подробнее)