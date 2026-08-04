Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 4 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 4 августа затронут десятки улиц и сотни жителей. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где во вторник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Портовая, 481-495;
- улица Судостроительная, 18-48 и 25-31;
- улица Войкова, 71-95, 99-101 и 48-52;
- улица Благодатная, 22-42 и 19-49;
- переулок Вагайский, 27-39 и 24-38;
- улица Вольская, 2-28 и 1-11;
- улица Выборгская, 68;
- улица Говорова, 1-61 и 2-66;
- переулок Дивный, 1-13 и 2-8;
- переулок Еланский, 23-27;
- улица Заветинская, 1-33 и 2-38;
- переулок Кислородный, 21-23 и 4-6;
- улица Красносельская, 67-69, 78;
- улица Лесопарковая, 45-63;
- улица Мадояна, 58-92 и 81-135;
- улица Разина, 47-63, 78, 108-136.
С 9:00 до 15:00 свет отключат в домах:
- переулок Нахичеванский, 75-89;
- улица Журавлева, 160-178;
- улица Катаева, 316-356 и 357-403;
- переулок Крепостной, 153-171 и 142-162;
- улица Варфоломеева, 273-311 и 314-350;
- улица Черепахина, 313-361 и 286-328;
- улица Текучева, 191, 199А, 302-340;
- проспект Театральный, 123;
- улица Черепахина, 363;
- переулок Крепостной, 183;
- улица Нансена, 160, 150.
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