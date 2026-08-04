Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 4 августа

Отключения ожидаются на десятках улиц. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 4 августа затронут десятки улиц и сотни жителей. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Портовая, 481-495;

- улица Судостроительная, 18-48 и 25-31;

- улица Войкова, 71-95, 99-101 и 48-52;

- улица Благодатная, 22-42 и 19-49;

- переулок Вагайский, 27-39 и 24-38;

- улица Вольская, 2-28 и 1-11;

- улица Выборгская, 68;

- улица Говорова, 1-61 и 2-66;

- переулок Дивный, 1-13 и 2-8;

- переулок Еланский, 23-27;

- улица Заветинская, 1-33 и 2-38;

- переулок Кислородный, 21-23 и 4-6;

- улица Красносельская, 67-69, 78;

- улица Лесопарковая, 45-63;

- улица Мадояна, 58-92 и 81-135;

- улица Разина, 47-63, 78, 108-136.

С 9:00 до 15:00 свет отключат в домах:

- переулок Нахичеванский, 75-89;

- улица Журавлева, 160-178;

- улица Катаева, 316-356 и 357-403;

- переулок Крепостной, 153-171 и 142-162;

- улица Варфоломеева, 273-311 и 314-350;

- улица Черепахина, 313-361 и 286-328;

- улица Текучева, 191, 199А, 302-340;

- проспект Театральный, 123;

- улица Черепахина, 363;

- переулок Крепостной, 183;

- улица Нансена, 160, 150.

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