Сотни людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 5 августа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 5 августа ожидаются в нескольких районах города, они затронут сотни жителей. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в среду не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Сейнерная, 5-27 и 2-38;
- улица Войкова, 51-67 и 24-42;
- улица Судостроительная, 11-23;
- улица Камышинская, 1-31 и 2-32;
- улица Кузнечная, 1-47 и 8-52;
- улица Магнитогорская, 4-34;
- переулок Пржевальского, 9-23 и 10-82;
- переулок Урицкого, 41-63;
- улица Циолковского, 11-41.
С 9:00 до 15:00 свет отключат в домах:
- проспект Соколова, 17-23 и 26-40;
- улица Суворова, 19-29 и 26-32;
- проспект Чехова, 31-37 и 52-54;
- улица Большая Садовая, 77-79 и 77/24.
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