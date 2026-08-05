Сотни людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 5 августа

В десятках домов не будет света в среду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 5 августа ожидаются в нескольких районах города, они затронут сотни жителей. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Сейнерная, 5-27 и 2-38;

- улица Войкова, 51-67 и 24-42;

- улица Судостроительная, 11-23;

- улица Камышинская, 1-31 и 2-32;

- улица Кузнечная, 1-47 и 8-52;

- улица Магнитогорская, 4-34;

- переулок Пржевальского, 9-23 и 10-82;

- переулок Урицкого, 41-63;

- улица Циолковского, 11-41.

С 9:00 до 15:00 свет отключат в домах:

- проспект Соколова, 17-23 и 26-40;

- улица Суворова, 19-29 и 26-32;

- проспект Чехова, 31-37 и 52-54;

- улица Большая Садовая, 77-79 и 77/24.

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