Сотни людей проведут день без электричества: отключения света в Ростове на 6 августа

Сотни домов останутся без электричества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 6 августа ожидаются в десятках домов, они изменят планы сотен жителей. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Сейнерная, 5-27 и 2-38;

- улица Войкова, 51-67 и 24-42;

- улица Судостроительная, 11-23;

- переулок Белозерский, 4, 16;

- улица Благодатная, 2-20 и 1-23;

- переулок Вагайский, 1-25 и 2-24;

- переулок Выгодский, 1-17 и 2-16;

- переулок Вязовский, 1-15 и 2-32;

- переулок Еланский, 1-27 и 2-20;

- переулок Елецкий, 1-19 и 2-12;

- переулок Знаменский, 1-19 и 2-20;

- переулок Кислородный, 2-8 и 7-15;

- улица Лесопарковая, 23, 25, 56, 56А, 56Г, 56Д.

С 9:00 до 15:00 свет отключат в домах:

- переулок Университетский, 70, 70/81, 127, 129;

- улица Тельмана, 86, 100, 102, 105, 115;

- проспект Кировский, 96-106 и 63-67;

- улица Красноармейская, 107-125;

- улица Города Волос, 70, 73-97;

- улица Антенная, 8-24 и 15-17.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 3 по 7 августа в Ростове пройдут массовые отключения света

На следующей неделе сотни домов в Ростове останутся без света (подробнее)