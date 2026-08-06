Сотни людей проведут день без электричества: отключения света в Ростове на 6 августа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 6 августа ожидаются в десятках домов, они изменят планы сотен жителей. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Сейнерная, 5-27 и 2-38;
- улица Войкова, 51-67 и 24-42;
- улица Судостроительная, 11-23;
- переулок Белозерский, 4, 16;
- улица Благодатная, 2-20 и 1-23;
- переулок Вагайский, 1-25 и 2-24;
- переулок Выгодский, 1-17 и 2-16;
- переулок Вязовский, 1-15 и 2-32;
- переулок Еланский, 1-27 и 2-20;
- переулок Елецкий, 1-19 и 2-12;
- переулок Знаменский, 1-19 и 2-20;
- переулок Кислородный, 2-8 и 7-15;
- улица Лесопарковая, 23, 25, 56, 56А, 56Г, 56Д.
С 9:00 до 15:00 свет отключат в домах:
- переулок Университетский, 70, 70/81, 127, 129;
- улица Тельмана, 86, 100, 102, 105, 115;
- проспект Кировский, 96-106 и 63-67;
- улица Красноармейская, 107-125;
- улица Города Волос, 70, 73-97;
- улица Антенная, 8-24 и 15-17.
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