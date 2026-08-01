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НовостиПроисшествия1 августа 2026 23:10

Во Владикавказе мужчина украл арбузы на семь тысяч рублей и раздал друзьям

В Волгограде мужчина проник в палатку с арбузами ночью, и теперь ему грозит уголовное дело
Татьяна ТИХОНОВА
"Робин Гуд" из Владикавказа украл арбузы на семь тысяч рублей, якобы чтобы угостить друзей.

"Робин Гуд" из Владикавказа украл арбузы на семь тысяч рублей, якобы чтобы угостить друзей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владикавказе полицейские задержали мужчину, который ночью проник в чужую арбузную палатку и похитил товар на семь тысяч рублей. Украденное он не продал, а раздал знакомым, сообщает «АиФ – Северный Кавказ» со ссылкой на МВД по Северной Осетии.

- Владелец товара обратился в отдел полиции № 1. Он рассказал, что ночью неизвестный проник в его арбузную клетку на улице Тельмана и унес арбузы и дыни. Ущерб составил семь тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Полицейские быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель. На допросе мужчина признался, что похищенное он не продавал, а просто раздал знакомым.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Теперь ему грозит штраф или даже реальный срок.

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