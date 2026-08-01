Во Владикавказе мужчина украл арбузы на семь тысяч рублей и раздал друзьям

"Робин Гуд" из Владикавказа украл арбузы на семь тысяч рублей, якобы чтобы угостить друзей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владикавказе полицейские задержали мужчину, который ночью проник в чужую арбузную палатку и похитил товар на семь тысяч рублей. Украденное он не продал, а раздал знакомым, сообщает «АиФ – Северный Кавказ» со ссылкой на МВД по Северной Осетии.

- Владелец товара обратился в отдел полиции № 1. Он рассказал, что ночью неизвестный проник в его арбузную клетку на улице Тельмана и унес арбузы и дыни. Ущерб составил семь тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Полицейские быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель. На допросе мужчина признался, что похищенное он не продавал, а просто раздал знакомым.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Теперь ему грозит штраф или даже реальный срок.

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